Schwedens Regierungschefin räumt Wahlniederlage ein

Nachrichtenarchiv - 14.09.2022 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Stockholm: In Schweden hat die sozialdemokratische Regierungschefin Andersson am Abend ihre Wahlnierlage eingestanden und ihren Rücktritt erklärt. Das konservativ-rechte Lager ihres Herausforderers Kristersson habe bei der Wahl am Sonntag eine knappe Mehrheit erhalten, so Andersson, noch bevor die letzten Stimmen ausgezählt waren. Zu dem Lager gehören auch die Schwedendemokraten, die nationalistisch und einwanderungsfeindlich eingestellt sind. Andersson betonte, die Verantwortung für den weiteren Prozess gehe an den Parlamentspräsidenten und den Reichstag über. Bis eine neue Koalition die Arbeit aufnehme, werde sie eine Übergangsregierung führen, so die Sozialdemokratin.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.09.2022 21:00 Uhr