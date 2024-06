Schwedens Parlament billigt Militärabkommen mit den USA

Stockholm: Das schwedische Parlament hat am Abend ein umstrittenes Abkommen zur militärischen Zusammenarbeit mit den USA gebilligt. Es regelt die Bedingungen für eine US-Präsenz in dem neuen Nato-Mitgliedsstaat. Verteidigungsminister Jonson erklärte, das Abkommen trage zur Stabilität in Nordeuropa bei. Kritiker fürchten dagegen, dass es auch zu einer Stationierung von Atomwaffen in Schweden kommen könnte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.06.2024 05:00 Uhr