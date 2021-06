Schwedens Ministerpräsident tritt nach Misstrauensvotum zurück

Bei Angreifer von Würzburg verdichten sich Hinweise auf Islamismus

München: Laut Innenminister Herrmann gibt es Hinweise darauf, dass der Attentäter von Würzburg ein islamistisches Motiv hatte. Im Interview mit dem BR sprach er von diversen Zeugenaussagen: So soll der 24-Jährige während der Tat "Allahu Akbar" gerufen haben, im Krankenhaus habe er dann davon gesprochen, dass dies sein Beitrag zum Dschihad sei. Außerdem habe man in der Obdachlosenunterkunft, in der der Somalier zuletzt gelebt hatte, verdächtige Schriften gefunden. Gleichzeitig betonte Herrmann, dass weiter konsequent ermittelt werden müsse, um die Hintergründe der Tat vollständig aufzuklären. So stehe auch die Frage im Raum, warum man bei dem bereits polizeibekannten Somalier keinen psychologischen Handlungsbedarf mehr gesehen habe. Obwohl er schon einmal Menschen mit einem Messer bedroht habe, sei seine psychische Verfassung als nicht dramatisch bewertet worden. Bei dem Attentat am Freitag sind drei Menschen erstochen worden, sieben weitere wurden verletzt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.06.2021 08:00 Uhr