Schwedens König Carl Gustav feiert 50. Thronjubiläum

Stockholm: Schwedens König Carl Gustav feiert sein 50. Thronjubiläum. Am Nachmittag verließ er in einer offenen Paradekutsche das Stadtschloss in der Hauptstadt Stockholm. An der Seite seiner aus Deutschland stammenden Frau Silvia fuhr er durch ein Spalier von 3.000 Soldaten und zahlreichen Schaulustigen. Carl Gustav war nach dem Tod seines Großvaters Gustav Adolf mit 27 Jahren König geworden. Kein anderer hat länger auf dem schwedischen Thron gesessen als er.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.09.2023 15:00 Uhr