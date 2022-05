Schweden will über Antrag zur Nato-Mitgliedschaft entscheiden

Nachrichtenarchiv - 15.05.2022 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Stockholm: Schweden will heute darüber entscheiden, ob das Land einen Antrag auf die Mitgliedschaft in der NATO stellen soll. Dafür wollen die regierenden Sozialdemokraten zu einer Sondersitzung zusammen kommen. Bislang hatte sich die Partei gegen einen Beitritt zum Bündis ausgesprochen - durch den Angriffskrieg in der Ukraine wird über eine Mitgliedschaft debattiert. Finnland hat bereits entschieden, einen entsprechenden Antrag zu stellen. Auch heute beraten die NATO-Außenminister in Berlin über einen möglichen Beitritt der beiden Länder zu dem Bündnis. Die Türkei hatte gestern ihre Bedenken bekräftigt. Bei informellen Beratungen der Außenminister in Berlin machte der türkische Vertreter Cavusoglu aber auch deutlich, dass er gesprächsbereit sei.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.05.2022 04:00 Uhr