Stockholm: Schweden und Finnland wollen gemeinsam der NATO beitreten. Das kündigte die schwedische Ministerpräsidentin Andersson an. Zuvor hatte sich das Parlament in Stockholm mit breiter Mehrheit für einen solchen Schritt ausgesprochen. Finnlands Regierungschefin Marin sprach in Helsinki von einem grundlegend veränderten Sicherheitsumfeld. Das einzige Land, das die europäische Sicherheit bedrohe und jetzt offen einen Krieg führe, sei Russland. Für Finnland markiert die Entscheidung zum NATO-Beitritt wie auch für Schweden nach jahrzehntelanger Bündnisneutralität eine Zäsur. In beiden Ländern galt ein Beitritt zu dem Militärbündnis lange Zeit als undenkbar, der russische Krieg gegen die Ukraine führte jedoch zu einem Umdenken. In Finnland unterstützen laut Umfragen inzwischen rund zwei Drittel der Menschen einen NATO-Beitritt, in Schweden sind es rund 50 Prozent

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.05.2022 22:15 Uhr