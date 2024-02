Schweden und Bayern beschließen regelmäßigen Austausch

Stockholm: Bayern und Schweden wollen ihre Zusammenarbeit mit einer gemeinsamen Regierungskommission vertiefen. Das kündigte Ministerpräsident Söder nach einem Gespräch mit dem schwedischen Premier Kristersson an. Ziel sei ein regelmäßiger Austausch, etwa einmal im Jahr. Dabei soll es um Themen wie Technologie, Wirtschaft oder Energie gehen. Höhepunkt von Söders Reise ist heute Nachmittag ein Empfang bei Schwedens Königin Silvia. Sie ist in Deutschland geboren und lernte als Dolmetscherin bei den Olympischen Spielen in München 1972 ihren späteren Ehemann, den schwedischen König Carl Gustaf, kennen. Söder bezeichnete den Empfang schon vorab als große Ehre.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.02.2024 13:00 Uhr