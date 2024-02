Schweden und Bayern beschließen regelmäßigen Austausch

Stockholm: Bayern und Schweden wollen ihre Zusammenarbeit mit einer gemeinsamen Regierungskommission vertiefen. Das kündigte Ministerpräsident Söder nach einem Gespräch mit dem schwedischen Premier Kristersson in Stockholm an. Ziel sei ein regelmäßiger Austausch, etwa einmal im Jahr. Dabei soll es um konkrete Themen wie Technologie, Wirtschaft oder Energie gehen. Heute Vormittag trifft sich Söder mit dem schwedischen Verteidigungs- und mit dem Zivilschutzminister. Am Nachmittag empfängt Königin Silvia den bayerischen Ministerpräsidenten. Söder hatte das als "große Ehre" bezeichnet. Söder will mit seinem Besuch die bayerischen Kontakte nach Skandinavien weiter ausbauen.

