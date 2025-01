Schweden setzt nach erneutem Kabelschaden in der Ostsee Schiff fest

Stockholm: Auf dem Grund der Ostsee ist wieder ein Datenkabel beschädigt worden. Betroffen ist diesmal ein Glasfaser-Strang, der Lettland und die schwedische Insel Gotland verbindet. Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass dahinter Sabotage steckt. Die schwedischen Behörden haben ein Schiff festgesetzt, das für die Schäden an dem Kabel verantwortlich sein könnte - der Frachter soll von Russland aus in die Ostsee gefahren sein. Jetzt wird das Schiff in schwedischen Gewässern untersucht. Lettland hat ein anderes Schiff kontrolliert - aber dabei gab es keine Hinweise auf Sabotage.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 26.01.2025 23:00 Uhr