Schweden ruft nach Anschlag auf Staatsbürger zu besseren Kontrollen auf

Stockholm: Der schwedische Ministerpräsident Kristersson hat nach dem Anschlag auf zwei schwedische Fußballfans in Brüssel zu mehr Wachsamkeit aufgerufen. Bei einer Pressekonferenz sagte er, Schweden und die EU müssten ihre Grenzen besser kontrollieren. Der mutmaßliche Täter habe sich vor dem Angriff zeitweise in Schweden aufgehalten. Wörtlich sprach Kristersson von einem Terroranschlag. Gestern Abend hatte ein Mann vor Beginn eines EM-Qualifikationsspiels in Brüssel zwei schwedische Staatsbürger erschossen. Eine dritte Person wurde verletzt. Heute Früh wurde ein Tatverdächtiger von der belgischen Polizei niedergeschossen. Bei dem mutmaßlichen Islamisten soll es sich um einen abgelehnten Asylbewerber aus Tunesien handeln.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.10.2023 16:00 Uhr