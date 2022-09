Schweden meldet viertes Leck in Ostsee-Pipelines

Nachrichtenarchiv - 29.09.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Stockholm: An den Gaspipelines in der Ostsee ist ein viertes Leck entdeckt worden. Die schwedische Küstenwache hatte am Morgen als erstes darauf aufmerksam gemacht. Es liegt in der Nähe der bereits bekannten Undichtigkeit an der Nord Stream 2-Leitung. Insgesamt sind drei der insgesamt vier Röhrenstränge der Nord Stream-Pipelines betroffen. Nur eine Nord Stream 2-Röhre ist bislang unversehrt. Diese direkte Gasverbindung zwischen Russland und Deutschland ist allerdings nie in Betrieb gegangen. International gilt ein Sabotageakt als wahrscheinlichste Ursache für die Lecks. Wer dahinter stecken könnte, ist weiter offen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.09.2022 12:00 Uhr