Schweden meldet ersten Fall von Mpox außerhalb Afrikas

Stockholm: Zum ersten Mal ist ein Fall der neuen Variante von Mpox außerhalb Afrikas bestätigt worden. In Schweden ist ein Mensch mit dem Virus infiziert, der früher Affenpocken genannt wurde. Wie der Sozialminister mitteilte, hat sich die Person zuvor in Afrika aufgehalten. Mit einer Auswirkung auf die breite Bevölkerung rechnen die schwedischen Gesundheitsbehörden nicht. Sie wollen die Lage genau beobachten. Die neue Variante des Virus wird als besonders ansteckend eingeschätzt und soll schwerere Infektionen auslösen - vor allem Hautausschläge, Fieber und Muskelschmerzen. Die WHO hatte wegen der gehäuften Mpox-Ausbrüche in Afrika die höchste Alarmstufe ausgerufen. Auf dem Kontinent gibt es nicht genug Impfstoff.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.08.2024 23:00 Uhr