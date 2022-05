Schweden kündigt Antrag auf NATO-Mitgliedschaft an

Nachrichtenarchiv - 16.05.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Stockholm: Schweden will heute oder morgen einen offiziellen Antrag auf Mitgliedschaft in der NATO stellen. Das erklärte Ministerpräsidentin Andersson, nachdem sich auch das schwedische Parlament mit breiter Mehrheit für einen solchen Schritt ausgesprochen hatte. Wörtlich sagte Andersson: "Wir verlassen eine Ära, um in eine neue einzutreten." Die Regierung in Finnland hatte ihr Beitrittsgesuch bereits gestern offiziell beschlossen. Seit dem Vormittag berät auch das Parlament in Helsinki, seine Zustimmung gilt als Formsache. Finnland und Schweden reagieren mit ihren Anträgen für einen NATO-Beitritt auf Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. Die Aufnahme in die Verteidigungsallianz wäre für beide Länder nach jahrzehntelanger Bündnisneutralität eine Zäsur.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.05.2022 17:00 Uhr