Schweden könnte Vorentscheidung zu NATO-Beitritt treffen

Nachrichtenarchiv - 15.05.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Stockholm: In der Frage eines schwedischen Beitritts zum westlichen Nato-Bündnis könnte heute eine Vorentscheidung fallen. Die Parteispitze der regierenden Sozialdemokraten will über einen Mitgliedsantrag abstimmen. Auch Finnland erwägt einen Beitritt. In der NATO führt das zu Verstimmungen mit der Türkei. Ankara wirft beiden Ländern vor, verbotene Organisationen wie die Kurdenpartei PKK zu unterstützen. FDP-Außenexperte Graf-Lambsdorff forderte den türkischen Präsidenten Erdogan auf, seine Blockadehaltung aufzugeben. Finnland und Schweden seien in der strategischen Bedeutung für die NATO genauso wichtig wie die Türkei. Das Thema dürfte auch das Treffen der NATO-Außenminister in Berlin beherrschen, das in diesen Minuten in Berlin fortgesetzt wird. - Die Ukraine rief unterdessen die Deutschen erneut auf, die Sanktionen gegen Russland in Kauf zu nehmen. Außenminister Kuleba sagte bei Bild-TV, manchmal sei es günstiger, eine Zeit der Entbehrung auszuhalten anstatt zuzulassen, dass das Problem letztendlich an die eigene Tür klopfe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.05.2022 08:00 Uhr