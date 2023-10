Schweden fordert Stärkung der EU-Sicherheit nach Brüsseler Anschlag

Stockholm: Nach dem Anschlag auf zwei schwedische Fußball-Fans in Belgien fordert die Regierung in Stockholm mehr Sicherheit in Europa. Ministerpräsident Kristersson sagte, alles deute darauf hin, dass es sich um einen Terroranschlag handelt, die aktuelle Situation erfordere deshalb mehr Grenzkontrollen. Die Behörden riefen schwedische Landsleute im Ausland zu mehr Vorsicht auf. Die belgischen Ermittler gehen derzeit von einem islamistischen Motiv des mutmaßlichen Täters aus: Es wird ein Zusammenhang mit den Koran-Verbrennungen in Schweden vermutet. Die Polizei erschoss heute Früh bei der Festnahme einen 45-jährigen Tunesier. Er soll gestern Abend zwei Schweden erschossen und eine weitere Person verletzt haben. Medienberichten zufolge sucht die Polizei nach einem Komplizen, der den Angriff gefilmt habe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.10.2023 15:00 Uhr