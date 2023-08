Schweden erhöht Terrorwarnstufe

Stockholm: Die Behörden in Schweden gehen von einer höheren Terrorgefahr für die Bevölkerung aus. Wie der Nachrichtendienst Säpo bekannt gab, steigt die Terrorwarnstufe von 3 auf 4. Das ist das zweithöchste Niveau. Als Grund verwies die Behörde auf Drohungen aus dem Ausland nach mehreren Koranverbrennungen. Die Entscheidung sei nicht auf einen einzelnen Vorfall zurückzuführen, sondern solle als langfristige Bewertung betrachtet werden. In Stockholm waren bei islamfeindlichen Aktionen mehrmals Expemplare des Korans angezündet oder verunglimpft worden. Daraufhin gab es in muslimisch geprägten Ländern wütende Proteste. So wurde die schwedische Botschaft in Iraks Hauptstadt Bagdad angegriffen. Das Terrornetzwerk Al-Kaida soll zu Anschlägen aufgerufen haben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.08.2023 14:45 Uhr