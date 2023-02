Schwarzer-Wagenknecht-Demo erhält mehr Zulauf als erwartet

Nachrichtenarchiv - 25.02.2023 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Am Brandenburger Tor haben mehrere Tausend Menschen für die Aufnahme von Friedensverhandlungen mit Russland demonstriert. Die Polizei spricht von 13.000 Teilnehmern. Angemeldet waren 10.000 Menschen. Zu der umstrittenen Demonstration aufgerufen hatten die Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht und die Frauenrechtlerin Alice Schwarzer. Beide sprachen vor den Demonstrierenden vom Beginn einer neuer Bürger- und Friedensbewegung und forderten erneut den Stopp von Waffenlieferungen an die von Russland angegriffene Ukraine. Sie beklagten außerdem, Opfer von Kampagnen geworden zu sein. Kritiker hatten Wagenknecht und Schwarzer unter anderem eine mangelnde Abgrenzung nach rechts vorgeworfen. Nach Angaben der AfD haben an der heutigen Kundgebung zahlreiche Parteimitglieder teilgenommen.

