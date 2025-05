Schwarz-Roter Koalitionsvertrag ist unterzeichnet

Union und SPD haben Koalitionsvertrag unterschrieben: Rund zehn Wochen nach der Wahl haben die Parteispitzen die fünfte schwarz-rote Regierung in Deutschland besiegelt. Man wolle vertrauensvoll und kraftvoll regieren, so der designierte Kanzler Merz. Er lobte die gute Zusammenarbeit während der Koalitionsverhandlungen. Sowohl CSU-Chef Söder als auch SPD-Co-Chefin Esken nannten ausdrücklich das Ziel, dass die Regierung mit ihrer Arbeit auch die Zustimmung für die AfD begrenzen müsse. Populistische Narrative würden die Demokratie gefährden, so Esken.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.05.2025 13:45 Uhr