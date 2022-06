Schwangeren-Bluttests auf Trisomie werden Kassenleistung

Chrupalla wirbt auf AfD-Parteitag für Ende der Grabenkämpfe

Riesa: Auf dem Bundesparteitag der AfD in Sachsen hat der Vorsitzende Chrupalla ein Ende der Grabenkämpfe in der Partei gefordert. Es gehe darum, die - Zitat - "destruktive Stimmung der vergangenen Zeit" hinter sich zu lassen, sagte er in seiner Eröffnungsrede. Die AfD hatte bei allen Landtagswahlen seit 2020 Stimmen eingebüßt. Zuletzt hatte sie in Schleswig-Holstein sogar den Wiedereinzug in den Landtag verpasst. Chrupalla selbst tritt auf dem Parteitag erneut als Parteivorsitzender an. Es wird erwartet, dass auch die Ko-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Alice Weidel, kandidiert, falls sich die Partei für eine Doppelspitze ausspricht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.06.2022 13:00 Uhr