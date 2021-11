Schwangere haben Anspruch auf PCR-Test - erste Impfzentren melden Überlastung

Nachrichtenarchiv - 13.11.2021 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Schwangere, Stillende und Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, haben in Bayern wieder Anspruch auf einen kostenlosen PCR-Test. Gesundheitsminister Holetschek sagte, die 3G-Plus-Regel, die etwa beim Friseur und bei anderen körpernahen Dienstleistungen gilt, solle nicht zulasten dieser Gruppe gehen. Für Hotels und Gaststätten führt Bayern allerdings ab Dienstag landesweit die 2G-Regel ein, ohne Ausnahmen. Angesichts der aktuellen Situation melden erste Impfzentren Überlastungen. In München und Augsburg gilt die Bitte, nicht ohne Termin zum Impfen zu kommen. - Seit heute gibt es in ganz Deutschland wieder kostenlose Bürgertests. Eine entsprechende Verordnung hat Gesundheitsminister Spahn unterzeichnet. Nun haben wieder alle Anspruch auf mindestens einen Schnelltest pro Woche, unabhängig von ihrem Impf- oder Genesenenstatus.

Quelle: BR24 Nachrichten, 13.11.2021 09:45 Uhr