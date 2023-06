Schwangauer stimmen für Welterbe-Bewerbung von Neuschwanstein

Meldungsarchiv - 18.06.2023 21:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Schwangau: Nach einem positiven Votum der Schwangauer Bevölkerung ist der Weg für eine Welterbe-Bewerbung für die vier bayerische Königsschlösser Neuschwanstein, Herrenchiemsee, Linderhof und das Königshaus am Schachen frei. Die Wähler in der Gemeinde Schwangau votierten mit 56 Prozent dafür, dass sich der Freistaat entsprechend um den UNESCO-Titel bewerben darf. Laut Gemeinde lag die Wahlbeteiligung bei 56 Prozent. Bürgermeister Rinke nannte das Ergebnis klar und sprach von einer großen Chance. Die Befürworter in Schwangau hoffen auf den langfristigen Schutz des Schlosses und ein nachhaltiges Besuchermanagement. Gegner der Bewerbung fürchten, dass ein Welterbetitel für Neuschwanstein noch mehr Touristen in ihre Gemeinde lockt. Im vergangen Jahr kamen mehr als 700.000 Besucher zum weltberühmten Märchenschloss. Vor der Pandemie waren es in Rekordjahren bis zu 1,5 Millionen Menschen.

