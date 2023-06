Schwangau stimmt für Welterbe-Bewerbung von Neuschwanstein

Meldungsarchiv - 18.06.2023 20:30 Uhr Aktuelle Meldungen

Schwangau: Das Schloss Neuschwanstein soll UNESCO-Welterbe werden. Für eine entsprechende Bewerbung durch den Freistaat Bayern stimmten beim Bürgerentscheid in Schwangau im Landkreis Ostallgäu 56 Prozent der Wählerinnen und Wähler, 44 Prozent waren dagegen. Die Wahlbeteiligung lag laut Gemeindeangaben bei 56 Prozent. In einer ersten Reaktion sprach Bürgermeister Stefan Rinke von der CSU von einer klaren Entscheidung und einer großen Chance. In der Gemeinde gab es auch Bedenken: Etliche Einheimische glauben, dass ein Welterbetitel noch mehr Touristen in den 3.300-Einwohner-Ort locken könnte. Und sie fürchten zusätzliche Auflagen durch den Welterbe-Status für den Ort und seine Bürger.

