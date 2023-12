Schwandorf erinnert an tödlichen Brandanschlag vor 35 Jahren

Schwandorf: Die oberpfälzische Stadt erinnert heute mit einer Gedenkstunde an den tödlichen Brandanschlag vor 35 Jahren. Ein 19 Jahre alter Neonazi hatte am 18. Dezember 1988 das Habermeier-Haus in Brand gesteckt. Dort wohnten vor allem türkische Familien. Vier Menschen kamen ums Leben. Der Täter wurde zu einer Freiheitsstrafe von zwölfeinhalb Jahren verurteilt. Der Brandanschlag von Schwandorf war Auftakt einer Reihe ähnlicher Attacken auf türkischstämmige Bürger, die bis Mitte der neunziger Jahre Deutschland erschütterten, so in Rostock-Lichtenhagen, Solingen und Mölln.

