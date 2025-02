Schwäbisches Biodiversitätsprojekt entdeckt seltenes Insekt

Ein schwäbisches Biodiversitätsprojekt hat ein seltenes Insekt entdeckt. In dem Projekt sollte untersucht werden wieviele Wildbienenarten es in Schwaben gibt. Dabei wurden nicht nur 225 Bienenarten nachgewiesen sondern auch der Auen-Fliegenjäger entdeckt. Er gilt in Bayern seit einem Jahrhundert als ausgestorben. Doch genau diese Grabwespenart haben die Forscher dann im Landkreis Neu-Ulm wiederentdeckt. Ein Sensationsfund, teilt die Regierung von Schwaben mit.

