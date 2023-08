Schuster warnt Einstufung des antisemitischen Flugblatts als Jugendsünde

München: Die Diskussion über ein antisemitisches Flugblatt aus der Schulzeit von Hubert Aiwanger hält an. Der Präsident des Zentralrats der Juden, Schuster, hat erklärt, das Flugblatt dürfe nicht einfach als Jugendsünde abgetan werden. Es trete die für Deutschland so wichtige Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus mit Füßen, so Schuster. Nach seinen Worten wird in Gänze nicht aufzuklären sein, inwiefern Hubert Aiwanger für die Verbreitung zumindest mitverantwortlich ist. Die "Süddeutsche Zeitung" hatte berichtet, der bayerische Wirtschaftsminister habe das Papier verfasst. Aiwanger selbst bestritt das, gab aber zu, das ein oder andere Exemplar damals in seiner Schultasche gehabt zu haben. Sein Bruder Helmut hat inzwischen die Verantwortung übernommen. Sowohl der Minister Aiwanger als auch sein Bruder distanzierten sich vom Inhalt des Flugblatts.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.08.2023 12:00 Uhr