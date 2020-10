Schuster verurteilt zunehmenden Antisemitismus in Deutschland

Nachrichtenarchiv - 09.10.2020 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Halle: In der Stadt in Sachsen-Anhalt wird heute der Opfer des rechtsterroristischen Anschlags auf die Synagoge vor einem Jahr gedacht. An der Gedenkfeier werden unter anderem Bundespräsident Steinmeier und der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster, teilnehmen. Angesichts der Zunahme antisemitischer Straftaten sagte Schuster im BR, ein Einzeltäter oder eine rechtsextremistische Gruppe dürften nicht in der Lage sein, jüdisches Leben in Deutschland auszulöschen. Er wies darauf hin, dass sich die Sicherheitslage der Synagogen seit dem Anschlag in Halle verbessert habe. Die Synagogen seien heute definitiv besser geschützt. Bei dem Anschlag hatte ein Attentäter versucht, am höchsten jüdischen Feiertag, Jom Kippur, in eine Synagoge einzudringen. Er scheiterte jedoch und erschoss daraufhin zwei Passanten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 09.10.2020 10:45 Uhr