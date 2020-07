Schuster verteidigt Vorgehen der Stuttgarter Polizei nach Krawallen

Nachrichtenarchiv - 13.07.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Stuttgart: Der CDU-Innenexperte Schuster hat die Stuttgarter Polizei gegen Rassismusvorwürfe in Schutz genommen. Hintergrund sind die Ermittlungen nach den Krawallen Ende Juni. Die Polizei bestätigte inzwischen, dass sie dabei in Einzelfällen auch in Standesämtern nachforscht, welche Nationalität die Eltern von Tatverdächtigen mit deutschem Pass haben. Schuster sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, soziologische Täteranalysen seien nach solchen Exzessen polizeilicher Standard. Mit Blick auf die Kritiker fügte er wörtlich hinzu: "Vielleicht halten sich einige politische Hobby-Sicherheitsexperten einfach mal zurück." Und weiter: "Die andauernden rhetorischen Tritte linker Politiker gegen die Polizei werden immer mehr zum eigentlichen Sicherheitsrisiko." Linken-Fraktionschef Bartsch hatte von Rassismus pur gesprochen, der umgehend gestoppt werden müsse.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.07.2020 06:00 Uhr