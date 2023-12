Schuster beendet Jüdischen Gemeindetag mit Appell zum gesellschaftlichen Zusammenhalt

Berlin: Zentralrats-Präsident Schuster hat den Jüdischen Gemeindetag mit einem Appell zum gesellschaftlichen Zusammenhalt beendet. Bei der Verabschiedung der mehr als 1400 Teilnehmer aus ganz Deutschland erklärte er in Berlin, die jüdische Gemeinschaft werde sich angesichts von immer mehr antisemitischen Vorfällen nicht unterkriegen lassen. Wörtlich sagte Schuster: "Wir begegnen dem Hass, den wir auf den Straßen sehen, an den Universitäten, in der Mitte der Gesellschaft, mit Mut und Zusammenhalt." Zum Abschluss der Veranstaltung vereinbarten die jüdischen Dachorganisationen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz eine engere Zusammenarbeit. Ihr Freundschaftsvertrag sieht unter anderem vor, dass die Gemeinden keine Kontakte mit rechtsextremen Parteien unterhalten.

