Schusswechsel heizt Spannungen zwischen Indien und Pakistan an

Neu Delhi: Im neu aufgeflammten Konflikt zwischen Indien und Pakistan nehmen die Spannungen weiter zu. Nach Angaben der pakistanischen Regierung haben sich Soldaten beider Seiten vergangene Nacht in der Region Kaschmir einen Schusswechsel geliefert. Zivilisten waren demnach nicht betroffen. Einzelheiten sind bislang nicht bekannt. Auslöser der aktuellen Spannungen war ein Angriff auf Touristen im indisch kontrollierten Teil von Kaschmir. Dabei waren am Dienstag 26 Menschen ums Leben gekommen. Beide Seiten machen sich gegenseitig dafür verantwortlich und überziehen sich seither mit Strafmaßnahmen. Die Vereinten Nationen riefen die Regierungen beider Länder zu maximaler Zurückhaltung auf. Es müsse sichergestellt werden, dass sich die Situation nicht weiter verschlechtere, so ein UN-Sprecher.

