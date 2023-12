Schusswaffenangriff an Prager Uni löst international Bestürzung aus

Prag: Der schlimmste Schusswaffenangriff in Tschechien seit Jahrzehnten hat auch international Bestürzung ausgelöst. Außenministerin Baerbock erklärte, der Anschlag mitten in Prag treffe Europa im Herzen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen erklärte, sie sei schockiert über die sinnlose Gewalt. Nach jüngsten Polizeiangaben wurden 14 Menschen an der Prager Karls-Uni getötet und 25 verletzt. Auch der mutmaßliche Täter - ein 24jähriger Student - ist tot. Über sein Motiv ist nichts bekannt. Hinweise auf Terrorismus gibt es keine.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.12.2023 02:00 Uhr