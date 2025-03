Schulze zeigt sich besorgt über Frauenrechte weltweit

Berlin: Bundesentwicklungsministerin Schulze zeigt sich zum heutigen Internationalen Frauentag besorgt über die Lage der Frauen weltweit. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte Schulze, Frauen und Mädchen hätten heute keinen Grund zu feiern. Angriffe auf ihre Rechte hätten weltweit zugenommen, genau wie frauenfeindliche Politik. Zugleich werde die Finanzierung internationaler Projekte zur Stärkung von Frauen und Mädchen drastisch zurückgefahren, etwa durch den Stopp von US-Hilfen. Das sei brandgefährlich, so Schulze. Wenn etwa Mädchen nicht in die Schule gehen könnten, schade das der Entwicklung ganzer Gesellschaften. In Deutschland gibt es heute viele Kundgebungen zum Weltfrauentag - etwa in München, Hamburg und Bonn.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.03.2025 06:00 Uhr