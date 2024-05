Schulze wirbt für Wiederaufbau der Ukraine

Kiew: Bundesentwicklungsministerin Schulze hat sich bei ihrem Besuch in Kiew für einen schnellen Aufbau der Ukraine noch in Kriegszeiten ausgesprochen. Im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk sagte sie, die Menschen bräuchten eine Unterkunft, Strom, Wasser und Wärme. Die Kommunen leisten ihr zufolge gerade enormes. Daher sei es wichtig, sie zu stützen. Auch die Vorbereitungen für eine Wiederaufbaukonferenz im Juni in Berlin laufen Schulze zufolge auf Hochtouren. Wörtlich sagte sie: "Diese Konferenz ist wichtig, um einfach noch mehr internationale Zusammenarbeit voranzubringen."

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.05.2024 09:15 Uhr