Schulze will Plastikmüllhersteller stärker an Entsorgungskosten beteiligen

Berlin: Plastik- und Verpackungsmüll machen laut einer Untersuchung des Bundesumweltministeriums mehr als 40 Prozent des Straßenkehrichts aus und verursachen Kosten in Millionenhöhe. Laut der Studie, die Ressortchefin Schulze heute vorgestellt hat, kostet die Entsorgung von Einwegplastik und Zigarettenresten 700 Millionen Euro im Jahr. Schulze will die Kosten künftig anders verteilen. Die Haushalte sollen entlastet und die Einwegplastikhersteller stärker zur Kasse gebeten werden. Konkrete Pläne gibt es aber noch nicht. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund begrüßt den Vorstoß. Hauptgeschäftsführer Landsberg sagte, es sei richtig, dass Hersteller stärker an den Entsorgungskosten beteiligt werden sollen. Wegwerfartikel führten in manchen Städten zu einer regelrechten Müllflut.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 20.08.2020 11:45 Uhr