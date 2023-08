Schulze will Entwicklungsarbeit in Mali fortsetzen

Nouakchott: Deutschland will seine Entwicklungsarbeit in Mali fortsetzen - auch nach dem Abzug der Bundeswehr zum Jahresende. Das hat Bundesentwicklungsministerin Schulze bei ihrem Aufenthalt in Malis Nachbarland Mauretanien mitgeteilt. Die deutschen Organisationen seien sehr anerkannt und setzten Projekte dort fort, wo es möglich sei. Mit der Militär-Regierung in Bamako werde derzeit aber nicht zusammengearbeitet, so Schulze. - Die Ministerin ist derzeit auf einer viertägigen Reise durch Westafrika; heute reist sie von Mauretanien weiter nach Nigeria.

