Schulze will Corona-Konjunkturpakete für Klimaschutz nutzen

Nachrichtenarchiv - 27.04.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesumweltministerin Schulze will die Wirtschaft nach der Corona-Krise klimafreundlich stärken. Zum Beginn des Petersberger Klimadialogs sagte die SPD-Politikerin, es werde eine Zeit nach der Corona-Krise geben. Sie wolle sich heute und morgen mit anderen Regierungen darüber austauschen, wie ein klimaverträgliches Update der Wirtschaft aussehen könne. Zum Beispiel sei eine Abwrackprämie für Autos mit Verbrennungsmotoren das falsche Signal. Stattdessen sollten Staaten ihre Konjunkturprogramme so ausrichten, dass nicht nur die Wirtschaft, sondern auch der Klimaschutz vorankomme. Die Klimakrise sei nicht weg, auch wenn die Aufmerksamkeit gerade auf der Corona-Krise liege. Zum Petersberger Klimadialog schalten sich die Minister aus etwa 30 Ländern heute und morgen per Videokonferenz zusammen. Auch Wissenschaftler, Unternehmer, NGOs und Vertreter von Kommunen sind an den Gesprächen beteiligt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.04.2020 11:00 Uhr