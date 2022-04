Ukraine kündigt Fluchtkorridor für Zivilisten in Mariupol an

Mariupol: In der zerbombten ukrainischen Hafenstadt sollen Zivilisten in einer Stunde die Möglichkeit haben, sich in Sicherheit zu bringen. Nach Angaben aus Kiew gibt es von da an einen Fluchtkorridor für Zivilisten, auf den man sich mit der russischen Armee verständigt hat. Unklar ist, was mit den ukrainischen Soldaten passiert, die sich weiter in einem Stahlwerk von Mariupol verschanzt halten. Deren Kommandeur bat die Weltgemeinschaft in einer Videobotschaft um die Evakuierung in einen Drittstaat. Gekämpft wird auch andernorts. So meldete die Ukraine schwere Gefechte um mehrere Kleinstädte im Osten des Landes. Es soll wieder Tote gegeben haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.04.2022 12:00 Uhr