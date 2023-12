Schulze widerspricht Lindners Kürzungs-Idee

Berlin: Entwicklungsministerin Schulze hat Finanzminister Linder widersprochen, was Einschnitte bei der Entwicklungshilfe angeht. Die deutsche Volkswirtschaft, die auf globale Problemlösung angewiesen sei, könne sich eine Schneckenhaus-Mentalität nicht erlauben, sagte die SPD-Politikerin den Funke-Zeitungen; und wörtlich: "Entwicklungszusammenarbeit ist kein nice-to-have, sondern in unserem Interesse". FDP-Chef Lindner hatte - ebenfalls in einem Funke-Interview - als Möglichkeit zum Sparen die internationalen Finanzhilfen genannt. Deutschland braucht nach seinen Worten nicht mit so großem Abstand bei der Entwicklungszusammenarbeit und der internationalen Klimaschutz-Finanzierung auf Platz eins zu liegen.

