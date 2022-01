Schulze warnt vor anhaltender Bildungskrise nach der Corona-Pandemie

Das Wetter: Nachts vielerorts bewölkt, Tiefstwerte +3 bis -9 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend bewölkt, vereinzelt Auflockerungen. In der Nacht am westlichen Alpenrand teils länger klar, sonst bewölkt. Tiefstwerte +3 bis -9 Grad. In den kommenden Tagen trocken und teils länger trüb, teils freundlich. Vor allem an den Alpen viel Sonnenschein. Tageshöchstwerte ein bis 8 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 23.01.2022 17:00 Uhr