Schulze und Hartmann streben Regierungsbeteiligung der Grünen an

Landshut: Die bayerischen Grünen wollen nach der Landtagswahl im kommenden Jahr in Bayern mitregieren. Beim Parteitag in Niederbayern sagte Fraktionschefin Schulze, Bayern habe eine bessere Regierung verdient. Egomanen hätten ausgedient, es sei nun Zeit für Teams - offensichtlich ein Ausspruch, der auf Ministerpräsident Söder gemünzt war. Der CSU warf sie Versagen in der Energiepolitik vor. Die Staatsregierung habe Bayern jahrelang abhängig von russischem Gas gemacht und den Ausbau der erneuerbaren Energien blockiert. Co-Fraktionschef Hartmann sagte, die Grünen wollten Wind und Sonne zum bayerischen Rohstoff machen. Die Delegierten wählten beide Fraktionsvorsitzenden mit einer Mehrheit von 95 Prozent zum Spitzenduo für die Wahl. Gegenkandidaten gab es keine.

