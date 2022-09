Schulze und Hartmann führen Grüne in Landtagswahl

In Russland wächst der Widerstand gegen Einberufung von Reservisten

Moskau: In Russland wächst der Widerstand gegen die Einberufung Tausender Männer zum Krieg in der Ukraine. Die Menschenrechtsorganisation OVD-Info meldet Festnahmen in 32 Städten. Insgesamt hat die Polizei demnach mehr als 700 Menschen in Gewahrsam genommen. Allein in Moskau soll es 300 Festnahmen gegeben haben. Auch der Unmut gegen die Art und Weise der Rekrutierungen nimmt zu. Ursprünglich hieß es, betroffen seien nur Männer mit Kampferfahrung. In den sozialen Netzwerken wird kritisiert, dass sich die Behörden nicht daran halten. Außerdem würden Väter kinderreicher Familien oder auch ältere und chronisch kranke Reservisten eingezogen. Unverständnis über die Einberufungen kommt auch von Tschetscheniens Republikchef Kadyrow. Er verwies auf Berufssoldaten, die Nationalgarde, Truppen des Innenministeriums sowie Sicherheitskräfte des Strafvollzugs. Wenn man nur die Hälfte dieser Männer zum Krieg verpflichte, wären das 2,5 Millionen Menschen, so Kadyrow.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.09.2022 23:15 Uhr