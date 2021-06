Schulze stellt "Nationale Wasserstrategie" vor

Nachrichtenarchiv - 08.06.2021 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Bundesumweltministerium hat ein milliardenschweres Konzept zur langfristigen Wasserversorgung in Deutschland ausgearbeitet. Heute will Ministerin Schulze ihren Entwurf für eine "Nationale Wasserstrategie" vorstellen, der der Nachrichtenagentur Reuters bereits vorliegt. Demnach soll es Ziel für das Jahr 2050 sein, ausreichendes und sauberes Wasser jederzeit zur Verfügung zu haben. Insgesamt eine Milliarde Euro will Schulze in den kommenden zehn Jahren dafür ausgeben.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 08.06.2021 04:00 Uhr