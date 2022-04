Schulze sagt Ukraine 37 Millionen Euro für Wiederaufbau zu

Nachrichtenarchiv - 22.04.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung stellt der Ukraine 37 Millionen Euro für den Wiederaufbau zur Verfügung. Bundesentwicklungsministerin Schulze sagte der "Augsburger Allgemeinen", ihr Ministerium habe dafür Mittel per Sofortprogramm umgeschichtet. Der größte Teil des Geldes soll in den Aufbau des Stromnetzes fließen, das durch russische Angriffe massiv beschädigt wurde. Außerdem sollen der Bau von Wohnungen für Geflüchtete und medizinische Ausrüstung finanziert werden. Der Wiederaufbau werde eine Kraftanstrengung, die die Solidarität vieler verlangen wird, betonte Schulze. Über Waffenlieferungen an die Ukraine soll Bundeskanzler Scholz kommende Woche im Verteidigungsausschuss des Bundestages berichten. Die Ausschussvorsitzende Strack-Zimmermann hat ihn dazu eingeladen. Sie hatte wiederholt auch die Lieferung schwerer Waffen gefordert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.04.2022 10:00 Uhr