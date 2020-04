Schulze regt klimafreundliche Konjunkturprogramme an

Nachrichtenarchiv - 27.04.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Zum Auftakt des Petersberger Klimadialogs hat Bundesumweltministerin Schulze für klimafreundliche Konjunkturprogramme geworben. Auch wenn die Corona-Krise gerade viel Aufmerksamkeit binde, gehe die Klimakrise weiter. Die SPD-Politikerin forderte deshalb, dass Regierungen ihre aktuellen Wirtschaftshilfen so gestalten, dass sie auch dem Klimaschutz dienen. In diesem Zusammenhang sprach Schulze sich gegen Abwrackprämien für Autos aus, die Benzin verbrennen. Mit dem Petersberger Klimadialog bereiten Regierungsmitglieder aus etwa 30 Ländern die jährlichen UNO-Klimakonferenzen vor. Dieses Jahr schalten sich die Teilnehmer per Video zu.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.04.2020 12:00 Uhr