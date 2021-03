Schulze präsentiert Pläne zum Atomausstieg

Nachrichtenarchiv - 11.03.2021 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesumweltministerin Schulze hat auf einer Pressekonferenz an die Katastrophe vor zehn Jahren im japanischen Atomkraftwerk Fukushima erinnert. Dabei präsentierte sie einen Zwölf-Punkte-Plan zum Atom-Ausstieg Deutschlands bis Ende des nächsten Jahres. Darin fasst das Umweltministerium Forderungen und Schritte zusammen, um die nukleare Gefahr zu minimieren. Brennelemente- und Uranfabriken sollen demnach geschlossen, die Endlagersuche vorangebracht werden. Wörtlich sagte die Ministerin: "Unsere Arbeit ist mit dem Ausstieg Ende 2022 nicht beendet." Sie ergänzte, dass ohne die Schließung der Atomfabriken in Gronau und Lingen der deutsche Atomausstieg nicht vollendet werden könne. Japan hat bei einer Gedenkveranstaltung in Tokio an die Opfer der Katastrophe erinnert. Vor zehn Jahren hatte ein starkes Seebeben einen Tsunami ausgelöst, bei dem mehr als 15.000 Menschen starben. Im Atomkraftwerk Fukushima kam es zu einer Kernschmelze.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.03.2021 10:00 Uhr