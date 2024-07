Schulze nennt Kürzungen im Entwicklungsetat "bitter"

Rio de Janeiro: In der brasilianischen Millionenmetropole startet heute das Treffen der Entwicklungsminister der G20-Staaten. Zwei Tage lang wollen die Teilnehmer dann über die internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit der führenden Industrie- und Schwellenländer beraten. Auf der Agenda stehen aber auch die Themen Klimaschutz und Migration. Angesichts der Kürzung ihres Budgets im aktuellen Haushaltsentwurf der Bundesregierung hat Entwicklungsministerin Schulze vor "bitteren Einschnitten" der deutschen Hilfe gewarnt. Künftig könne man nicht mehr so schnell und flexibel auf globale Krisen reagieren wie bisher, sagte die SPD-Politikerin im Interview mit dem Deutschlandfunk.//evtl. stop// Die Bundesrepublik sei aber auf gute internationale Partnerschaften angewiesen, so Schulze.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.07.2024 11:00 Uhr