Schulze mahnt Bayern bei Suche nach Atommüllendlager zu Kooperation

Nachrichtenarchiv - 21.08.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesumweltministerin Schulze hat Bayern davor gewarnt, sich bei der Suche nach einem Endlager für Atommüll auszunehmen. Keine Regierung könne politisch beschließen, dass ihr Gebiet wissenschaftlich nicht geeignet ist, sagte Schulze der Augsburger Allgemeinen. Wörtlich fügte sie hinzu: "Sich da aus der Verantwortung zu stehlen, das geht gar nicht." Es gebe eine gemeinsame Verantwortung, den strahlenden Abfall zu entsorgen, der in drei Generationen produziert wurde und nun 30.000 Generationen belasten wird, so Schulze weiter. Im Koalitionsvertrag hatten CSU und Freie Wähler festgelegt, dass Bayern kein geeigneter Standtort für ein Atomendlager ist. Bis in elf Jahren soll ein Ort in Deutschland gefunden werden, um den Atommüll möglichst unterirdisch zu sichern.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.08.2020 07:00 Uhr