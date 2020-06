Schulze fordert Umbau der Wirtschaft für mehr Klimaschutz

Nachrichtenarchiv - 20.06.2020 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Kurz bevor Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt, fordert Bundesumweltministerin Schulze klare Konsequenzen aus der Corona-Krise. Im BR sagte sie, der Neustart nach dem Lockdown müsse in vielen Ländern mit einem umwelt- und klimaschutzverträglichen Umbau der Wirtschaft einhergehen. Die Erwartungen der EU-Staaten an die deutsche Ratspräsidentschaft seien immens. Deshalb werde Deutschland in den kommenden sechs Monaten einen Schwerpunkt auf Umweltpolitik legen, so Schulze, und den sogenannten "Green Deal" der EU-Kommission unterstützen. Wörtlich sagte Schulze: „Ich will, dass wir die Erholung der Wirtschaft verbinden mit Treibhausgasneutralität, Naturschutz und Kreislaufwirtschaft.“ Ab 01. Juli wird Deutschland unter dem Motto "Gemeinsam. Europa wieder stark machen" die EU-Ratspräsidentschaft übernehmen .

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 20.06.2020 10:45 Uhr