Schulze fordert klimaschonende Wiederaufbauprogramme nach der Corona-Krise

Nachrichtenarchiv - 27.04.2020 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Minister aus rund 30 Ländern beraten ab heute per Videokonferenz im Rahmen des Petersberger Klimadialogs. Bundesumweltministerin Schulze hat sich vor Beginn des virtuellen Treffens dafür ausgesprochen, das Vorgehen gegen die Erderwärmung ins Zentrum der Wiederaufbauprogramme nach der Corona-Krise zu stellen. Die Konjunkturprogramme der Regierungen müssten so gestaltet werden, dass sie Arbeitsplätze, Innovation und Klimaschutz zugleich voranbrächten, sagte Schulze der Funke Mediengruppe. Die Beratungen der Minister beginnen am Vormittag. Ziel ist es, auch in Coronazeiten den Klimaschutz wieder auf die politische Agenda zu bringen. Morgen werden sich auch Bundeskanzlerin Merkel und UN-Generalsekretär Guterres zu Wort melden. Gastgeber ist neben der Bundesregierung auch Großbritannien, denn der nächste Klimagipfel soll im schottischen Glasgow stattfinden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 27.04.2020 05:00 Uhr