Schulze fordert G7 zu Solidarität mit ärmeren Ländern auf

11.12.2021 14:45 Uhr

Berlin: Die neue Bundesentwicklungsministerin Schulze hat die reichsten Staaten der Welt zu mehr Engagement bei der Bewältigung der Corona-Pandemie und des Klimawandels aufgefordert. Vor ihrer Teilnahme am Treffen der G7-Außen- und Entwicklungsminister in Liverpool sagte Schulze, nötig sei globale Solidarität mit den Ärmsten. Deutschland übernimmt am 1. Januar den G7-Vorsitz von Großbritannien. Diese Präsidentschaft werde man nutzen, um bei der Bekämpfung der aktuellen Krisen voranzukommen, so Schulze. Auch Außenministerin Baerbock nimmt an dem Treffen in Liverpool teil.

Quelle: BR24 Nachrichten, 11.12.2021 14:45 Uhr