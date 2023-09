Schulze fordert Aufholjagd um Nachhaltigkeitsziele zu erreichen

Berlin: Entwicklungsministerin Schulze fordert eine Aufholjagd, um die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen doch noch zu erreichen. In den ARD-Tagesthemen sagte die SPD-Politikerin, die Weltgemeinschaft müsse besser werden, konkrete Maßnahmen auch umzusetzen. Nach den Worten von Schulze muss es dazu mehr Geld für Entwicklungsländer geben, mehr soziale Sicherungssysteme und Mädchen und Frauen sollten mehr einbezogen werden. Denn man könne nicht auf die eine Hälfte der Menschheit verzichten. - Gestern hatten die Vereinten Nationen eine Erklärung verabschiedet, in der sie ihre Ziele für eine nachhaltige globale Entwicklung bekräftigen - beispielsweise bis 2030 Hunger und extreme Armut in der Welt zu beenden und den globalen Temperaturanstieg auf 1,5 Grad zu begrenzen.

